По распоряжению Президента Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси провел внезапную проверку маневренных групп территориальных органов пограничной службы. В отличие от плановых учений замысел операции не был известен исполнителям заранее - вводные поступали в режиме реального времени.

В зоне внимания оказались подразделения в Гомельской, Гродненской и Брестской областях. В условиях меняющейся обстановки у границ проверялась не просто техническая готовность, а способность пограничников принимать решения в условиях неопределенности.

Первый этап проверки стартовал 16 ноября с команды "Тревога!". В Гомеле, согласно легенде, диверсионно-разведывательная группа пыталась прорвать границу. Однако уже на выходе из военного городка подразделения столкнулись с условной воздушной атакой. Бойцы отработали подавление и уничтожение беспилотников. Далее - марш в район выполнения задач.

В Бресте маневренная группа прошла 30 км, при этом техника двигалась рассредоточенно.

По пути проверяющие имитировали минирование моста через Мухавец, сбросы с квадрокоптеров и нападения на транспортные средства. Разведдозор выявлял угрозы, пиротехники обезвреживали "мины", а личный состав отрабатывал контрзасадные мероприятия и спешивание для ведения огня по воздушным целям.

"У нас каждый военнослужащий должен уметь не только передвигаться по полю боя, но и заминировать местность, разминировать ее, соответственно, знать топографию и в совершенстве владеть своим оружием", - рассказал начальник маневренной группы Брестской погрангруппы.

Второй этап - проверка огневой выучки на полигонах Гожский и Осиповичский. Здесь оценка шла не по количеству выпущенных пуль, а по эффективности поражения конкретных целей: бронетранспортера условного противника, расчета РПГ, атакующего стрелка. Упражнения выполнялись как днем, так и ночью. Особый акцент был сделан на взаимодействии экипажей бронетехники, оценивались фактически все элементы: выдвижение техники на рубеж, загрузка боеприпасов и поражение целей в установленное время.

Эдуард Головко, замначальника управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси: "Личному составу предстоит поразить цели из крупнокалиберного пулемета на удалении до 900 м и пулемета на удалении до 500 м. Техника готова, люди готовы. Оцениваться в работе экипажа будут фактически все элементы: и выдвижение техники на рубеж открытия огня, и загрузка боеприпасов, и, естественно, поражение целей".

Ключевой момент - роль маневренных групп в современной охране границы. Это не статичные заставы, а мобильные подразделения, способные в короткий срок выдвинуться в любую точку на своем участке и действовать автономно, без поддержки основных сил. Именно поэтому проверка ставила их в условия, максимально приближенные к реальным: отрыв от базы, неопределенность обстановки, комбинированные угрозы - от воздушных дронов до диверсионных групп.

"Стрелял мой экипаж сегодня на отлично. Подготовка у нас очень хорошая, своевременная. Сегодняшний результат - это наша работа, проделанная за год. Мои ребята - это два брата-близнеца. Они научены быть как механиком-водителем, так и наводчиком. В случае каких-нибудь утрат здоровья, болезни, увольнений они могут заменить друг друга", - рассказал начальник расчета маневренной группы Лидского погранотряда.

Оценка на Гожском и Осиповичском полигонах важна не сама по себе: она показывает, насколько быстро и слаженно такая группа способна превратиться из маршевой колонны в боевую единицу. От этого зависит, успеет ли подразделение перекрыть участок границы до того, как нарушитель его преодолеет.

Александр Неверовский, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси: "Хотелось бы отметить слаженность действий военнослужащих, уверенное действие по отражению атак условных диверсионных разведывательных групп. При этом хочу отметить, что благодаря взаимодействию с местным населением ряд диверсионно-разведывательных групп были задержаны в пограничной зоне и условно уничтожены".

Завершающий этап состоялся 18 ноября - проверка физической подготовки. Однако главный итог недели лежит не в секундомере и не в мишенях. Внезапность - вот главный инструмент этой проверки. В отличие от показных учений здесь не было возможности "отрепетировать" сценарий. Вводные менялись на ходу: то атака дрона, то "заминированный" мост, то ночная стрельба.

"Нас проверяли на силу и выносливость. Сила и выносливость - это основа маневренной группы. Мы каждый день тренируемся, все сдали на уровне, командой пробежали. Каждый друг за друга, помогаем, поддерживаем", - рассказал о ходе проверки боеготовности военнослужащий маневренной группы Лидского погранотряда.

Прошедшая проверка продемонстрировала переход от парадной боеготовности к практической. Маневренные группы подтвердили способность действовать в условиях информационной неопределенности и комбинированных угроз - от воздушных дронов до диверсионных групп. Однако главный результат не в оценках "отлично".

Александр Неверовский: "В современной военно-политической обстановке вопросам боевой и физической подготовки отдается наивысший приоритет. Ну, а пограничники - это люди, которые несут службу на рубежах нашей страны. Мы все знаем, что сегодня творится на границе, и поэтому сегодня, исходя из этой обстановки, глава государства поставил задачу проверить самые боеготовные воинские подразделения органов пограничной службы. Приятно видеть заряженность военнослужащих на сдачу на отлично и хорошо. Боевой дух просто зашкаливает. Молодцы, ребята!"

Главное - проверка выявила те узкие места, которые в реальном бою стоят жизни. Ошибки на полигоне Гожский и на маршрутах в Бресте - это не повод для критики, а материал для корректировки учебных программ на следующий год. В условиях, когда обстановка у границ остается напряженной, способность учиться на своих ошибках быстрее, чем противник, и есть настоящая боеготовность.