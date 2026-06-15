Лето с пользой и в строю: в Беларуси работают 138 военно-патриотических лагерей для школьников. За сезон здесь планируют принять более 13 тыс. ребят - это почти 200 смен.

В каждом уголке Беларуси действуют более 130 военно-патриотических лагерей для школьников. Подобные лагеря открываются как на базе воинских частей, так и во взаимодействии с ними. Традиционно программа насыщенная: от военных дисциплин до более привычных летних увлечений.

Спартакиады, командные игры, экскурсии и викторины, а еще занятия, тренировки, в том числе по тактической медицине: ребята узнают, как оказывать первую помощь, что делать, если заблудился в лесу.

Акцент сделан на командные игры. Наравне с педагогами с детьми работают и военнослужащие.

"Сегодня проводили игру. Суть игры - найти приз по подсказкам, было несколько точек. На точках были написаны подсказки азбукой Морзе. Нужно было разгадать подсказку. На каждой точке было какое-то задание", - рассказал механик-телефонист 62-го Центрального узла связи Министерства обороны Беларуси Дмитрий Пашкевич.

Важно, что ребятам на простом и доступном языке объясняют азы военного дела. Особое внимание уделяется тем детям, семьи которых находятся в социально опасном положении, а также подросткам, состоящим на учете в ИДН.

"Мы организуем экскурсионные поездки в Хатынь, на Линию Сталина. У ребят, конечно, насыщенный график: с 8 часов подъемы до 22 вечера, они просто каждый день в активном режиме", - поделилась директор детского оздоровительного лагеря "Прометей" Валентина Ермольчик.