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В Беларуси расширен перечень вакансий для упрощенного трудоустройства иностранцев в 2027 году

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В Беларуси определен перечень вакансий для упрощенного трудоустройства иностранцев на 2027 год. В списке 31 профессия рабочих и 16 должностей служащих.

Направления самые разные: бетонщики, овощеводы, агрономы и инженеры. Перечень обновляется каждый год. Из новаций 2027-го - дополнительно введены новые профессии: тракторист, водитель погрузчика и оператор птицефабрик, а исключены монтер путей, акушерка и фельдшер.

Максим Флоринский, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси


Максим Флоринский, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Перечень у нас формируется с 2023 года. Если в 2023 году он включал в себя 10 профессий, то в 2027-м включает уже 47 позиций. Формируется он, исходя из потребностей нанимателей в кадрах, а также востребованности со стороны иностранцев по конкретной профессии".

И как заявляют в Минтруда, приоритет при трудоустройстве отдается гражданам Беларуси, однако и для желающих иностранных граждан работы хватит.

Разделы:

Общество

Теги:

Минтрудатрудоустройство

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