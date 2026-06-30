В Беларуси ратифицировали соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета

Соглашение между правительствами Беларуси и России о деятельности совместного университета (БРУ) ратифицировали депутаты. 30 июня состоялось закрытие третьей сессии Палаты представителей.

Законодательная повестка оказалась максимально насыщенной. На протяжении всей сессии было принято 78 законов, и касались они самых разных сфер, с учетом развития военно-политической ситуации в регионе. Приоритетное внимание уделено национальной безопасности и обороноспособности. Приняты решения, защищающие белорусских производителей от внешнего давления и санкций, что повышает экономическую безопасность страны. Принят законопроект по вопросам цифрового белорусского рубля. Стоит отметить, что законодатели идут в ногу со временем - о запуске или планах внедрения своих цифровых валют заявили уже 130 стран. Международную транзитную привлекательность Беларуси обеспечивают законы, касающиеся дорожной и железнодорожной деятельности. И этот список можно еще долго продолжать.

Но сегодня парламентарии рассмотрели в первом чтении два законопроекта: "Об аквакультуре" и "Об изменении законов по вопросам мелиорации земель". В одном чтении на заседании также ратифицировали соглашение между правительством Беларуси и правительством России об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Детали последнего рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич:

"В условиях беспрецедентного санкционного давления в отношении Беларуси и России мы стоим на пути обеспечения технологического суверенитета. Наша главная задача - производить то, что нам надо, и ни от кого не зависеть. Без подготовки высококвалифицированных кадров, кооперации в этой сфере, сфере образования, промышленности, решить эту задачу не сможем. Сегодня мы ратифицировали соглашение, позволяющее создавать совместные центры между белорусскими и российскими учреждениями образования и предприятиями для решения конкретных технологических задач. Это будет системным вкладом в обеспечение технологического суверенитета Союзного государства".

Добавим, что в сфере международного сотрудничества всего за третью сессию принято 44 законопроекта, что говорит об активном продвижении белорусских национальных интересов за рубежом. И все же главными целями работы парламентариев были и остаются безопасность, благополучие и уверенность белорусов в завтрашнем дне. На это нацелены депутаты и дальше.

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