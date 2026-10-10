В Беларуси разрабатывают высокоманевренный автомобиль для спасателей - в чем его преимущества

Пожары, аварии, природные катастрофы. Спасатели первыми прибывают на место происшествия. От того, насколько оперативными и эффективными будут специалисты, во многом зависит от техники и снаряжения.

В Беларуси создается новый класс высокоманевренного пожарного автомобиля. Основные отличия: габариты, удельная мощность, объем огнетушащего вещества, а также расположение отсеков и компоновка аварийно-спасательного оборудования.

24 часа 365 дней в году - на страже безопасности. Каждую минуту в стране фиксируется вызов, и пока оператор уточняет детали у человека, сигнал о тревоге срабатывает в ближайшей части от места происшествия.

На сборы - секунды. Для каждого вида вызова предусмотрена своя амуниция, которая лежит строго на своих местах. Кстати, пожарную форму отечественного производства по достоинству оценили и за рубежом: наши ткани легче, прочнее и надежнее некоторых зарубежных аналогов.

Андрей Старовойтов, начальник научно-исследовательского центра в области ликвидации ЧС университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

"В министерстве разработана целая линейка специальной защитной одежды. Направление постоянно развивается. У нас есть своя уникальная испытательная исследовательская база, где проводятся испытания и исследования данной продукции в рамках проведения научно-исследовательских работ, а также сертификационные испытания. Мы очень востребованы на внешних рынках. И у нас есть довольно широкий положительный опыт реализации нашей экипировки как в странах ЕАЭС, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья".

Особое внимание уделяют и технике. Вне зависимости от того, когда команда спасателей вернулась на базу - будь то глубокая ночь или дождливый день, - техника должна быть полностью готова к следующему сигналу тревоги. Например, в столичной пожарной аварийно-спасательной части № 42 - гараж на пять пожарных машин. Каждая - под определенную задачу.

Алесь Шило, начальник дежурной смены ПАСЧ-42 центрального РОЧС г. Минска:

"У нас есть номера выездов и алгоритм. От специфики того, что загорается, высылается определенное количество техники. Условно, если это частный дом, то высылается 4 цистерны. Если квартира до 10 этажа, высылается 1 АБР, 2 цистерны и так далее".

Пожалуй, главный кошмар для водителя спецтранспорта: высокий трафик на дороге и загроможденный машинами двор. Однако белорусские спасатели нашли решение. Прямо сейчас в стране создается принципиально новый класс высокоманевренных пожарных машин. Их главное отличие - компактность и полный привод. Неизменным остается белорусское качество.

Опытный образец уже в столице. Далее по плану заводские и предварительные испытания. Главная задача - обеспечить все для работы в любых условиях.

Андрей Старовойтов, начальник научно-исследовательского центра в области ликвидации ЧС университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

"Основные преимущества - это габариты, высокая удельная мощность, больше 11 кВт на тонну, достаточный для ликвидации ЧС в городских условиях объем перевозимого огнетушащего вещества: две с половиной тонны воды и 150 литров пенообразователя".

Оказание помощи при чрезвычайных ситуациях - результат слаженных действий всей команды. Техника модернизируется, экипировка улучшается - и все ради одной важной цели - человеческой жизни.