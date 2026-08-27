В Беларуси развивают интегрированное образование для детей с особенностями развития

Доступность и качество образования для каждого ребенка - один из приоритетов современной системы образования Беларуси.

Более 75 % детей с особенностями психофизического развития учатся в условиях интегрированного обучения и воспитания. В стране функционируют 47 специальных детских садов, 46 специальных школ и школ-интернатов, а также 141 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

При необходимости организуется персональное сопровождение и бесплатная перевозка для обучающихся с инвалидностью и особенностями развития.

Продолжается работа по обновлению парка школьных автобусов за счет средств республиканского и местных бюджетов.

Раннюю комплексную помощь ежегодно получают около 3 тыс. детей с особенностями психофизического развития в возрасте до 3 лет. Сегодня в стране работают около 160 кабинетов ранней комплексной помощи.

"Совершенствуется деятельность по учебно-методическому обеспечению специального образования, в том числе по выпуску учебников и учебных пособий, издаваемых для незрячих рельефно-точечным шрифтом Брайля, для слабовидящих увеличенным шрифтом. Ежегодно в план выпуска учебных пособий включается 6-8 учебных пособий шрифтом Брайля, реализующих образовательные программы специального образования. В настоящее время рекомендовано к использованию 142 таких учебных пособия", - отметила начальник отдела адаптации и интеграции лиц с особенностями психофизического развития Министерства образования Беларуси Алла Веретенникова.

Также в 2026 году разработан и изготовлен тренажер для сенсорной интеграции детей с аутизмом и нарушениями развития. Новое оборудование предназначено для развития вестибулярного, зрительного и тактильного восприятия.

Закупка тренажерных комплексов для центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации уже начата. Первую партию получат центры Минска, Гомеля и Жлобина. В последующем оснастят все центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.