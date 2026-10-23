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В Беларуси РФ и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270"

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Фото: РИА Новости

Минобороны сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "270 на 270".

Российские военнослужащие, вернувшиеся в рамках обмена, в настоящее время находятся в Беларуси. С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

После оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцов направят в Россию, где они продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Разделы:

Общество

Теги:

Россия-Украинаобмен

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