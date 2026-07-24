В Беларуси с 1 августа размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет увеличатся почти на 6 %

В Беларуси увеличиваются размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Это плановый перерасчет. Он проходит ежегодно с 1 февраля и с 1 августа. На этот раз рост составит почти 6 %.

С 1 августа 2026 года по 31 января 2027-го пособие на первого ребенка увеличится на 57 бел. руб. и составит около 1 058 руб.

На второго и последующих детей прибавка почти на 65 руб., а итоговая сумма будет около 1 209 руб.

На ребенка-инвалида сумма пособия увеличится на 73 руб., а значит - до 1 360 руб.