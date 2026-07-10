В Беларуси с 1 июля обновили перечень вредных профессий для досрочной пенсии

В стране с 1 июля начали действовать обновленные перечни профессий, дающих право на досрочную пенсию по вредности и тяжести условий труда.

Особое внимание авторы документа сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей.

Специалисты подчеркивают: для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью.