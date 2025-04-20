В Беларуси с 1 мая увеличиваются размеры государственных пособий, исчисляемые из БМП

В Беларуси с 1 мая на 3,3 % увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

Новые размеры будут действовать с 1 мая по 31 июля 2025 года. Так, с 1 мая единовременное пособие в связи с рождением ребенка при рождении первого ребенка составит 10 БПМ, или 4625,8 рублей, а при рождении второго и последующих детей - 14 БПМ, или 6476,12 рублей.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 100 % БПМ, или 462,58 рубля.

Кроме того, ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет составит 50 % БПМ, или 231,29 рубля.

Изменится и ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством. Так, пособие на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), составит 50 % БПМ, или 231,29 рубль, на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70 % БПМ, или 323,81 рублей.

Также с 1 мая вырастет и ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Так, пособие на ребенка с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет составит 100 % БПМ, или 462,58 рубля. На ребенка с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120 % БПМ, или 555,1 рублей.

Кроме того, ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составит 70 % БПМ, или 323,81 рубля.