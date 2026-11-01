В Беларуси с 1 ноября увеличились детские пособия и финансовая помощь для открытия бизнеса

Краткий пересказ от ИИ

На календаре первое ноября, а значит, в Беларуси вступает в силу ряд новаций.

С 1 ноября бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения зафиксируют на отметке в 535 рублей 70 копеек. Это уже четвертое и последнее повышение в 2026 году. Новая сумма главного ориентира в расчете ряда пособий и доплат будет действовать до конца января.

Соразмерно больше станут единовременные выплаты при рождении детей, так на первого малыша положено - 5 357 руб. на второго и последующих впредь будет почти 7, 5 тыс. белорусских рублей.

Новость для тех, кто хочет попробовать себя в бизнесе

Субсидии на открытие своего дела также прибавили с сегодняшнего дня. Такое подспорье от государства положено тем, кому 18 лет и более, и при наличии регистрации в службе занятости как безработный. Финансовая помощь для комфортного старта выделяется безвозмездно.

В городах размер подспорья равен одиннадцати БПМ - это почти 5, 9 тыс. белорусских рублей. Если бизнес планируется в небольших населенных пунктах, сельской местности или же в районах с высокой напряженностью на рынке труда, можно получить более 8 тысяч. А если же бизнес будет наукоемким - то сумма почти 11 тыс. рублей.

При этом начинающим предпринимателям специалисты готовы оказать поддержку на всех этапах: это и бесплатное обучение основам бизнеса, и помощь в составлении финансовых документов.

Максим Флоринский, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "На сегодняшний день в стране выдано более 800 субсидий для организации собственного дела. Выдаются субсидии для организации парикмахерских услуг, СТО, услуг водителей и торговли. Более востребована эта мера в Гомельской, Могилевской и Минской областях".

Ноябрь - время платить налоги

До 16 числа нужно рассчитаться за авто, недвижимость и землю. Так что сейчас самое время заглянуть в почтовый ящик или в личный кабинет плательщика на сайте МНС.

Уплатить их можно через ЕРИП, на почте, в банке или в том же личном кабинете. Главное сделать это вовремя, иначе в следующем году к сумме долга добавятся еще 15 %.

Денис Терешков, замначальника главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Ряд граждан, не дожидаясь 16 ноября, исполнили свои налоговые обязательства. Еще о цифрах и о количестве плательщиков говорить рано, но ежегодно необходимо отметить, что граждане, как правило, получая свои извещения, ознакомившись с суммой, не откладывают уплаты в долгий ящик и рассчитываются непосредственно по факту получения извещения".

С 20 ноября налоговая нагрузка для некоторых агроусадеб станет меньше

С этой даты заработает соответствующий указ Президента. Речь идет об усадьбах, которые расположены вдали от крупных населенных пунктов. Для субъектов агроэкотуризма - это не единственное новшество. Если в целом, то этой сфере намерены придать дополнительный импульс, чтобы в итоге получился полноценный туристический продукт.

Новшества коснутся и автовладельцев. С 16 ноября заработает мера, которая полностью отменяет повторный техосмотр при смене собственника авто. То есть, если вы покупаете машину, у которой есть действующее разрешение на допуск к участию в дорожном движении, оно автоматически сохраняет силу до конца своего срока.