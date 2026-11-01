В Беларуси с 1 ноября увеличилось пособие по уходу за пожилыми от 80 лет и инвалидами I группы

В Беларуси с 1 ноября вырастет размер пособия по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или человеком с инвалидностью I группы.

Размер пособия составит 100 % БПМ - при уходе за одним нетрудоспособным (по 31 января 2027 года) - 535,7 рубля, 120 % БПМ - при уходе за двумя и более нетрудоспособными (по 31 января 2027 года) - 642,84 рубля.

Обращаться за назначением необходимо в службу "Одно окно" местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.