В Беларуси с 1 ноября увеличится бюджет прожиточного минимума

В Беларуси пересмотрен один из ключевых социальных нормативов. С 1 ноября увеличивается бюджет прожиточного минимума.

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты, его размер в среднем на душу населения составит 535 рублей 70 копеек. Вырастет и ряд выплат, привязанных к БПМ. Повышение коснется государственных пособий семьям с детьми, доплат к пенсиям, выплат по уходу за инвалидом первой группы или человеком, достигшим 80-летнего возраста, а также социальных пенсий.

Это уже четвертый перерасчет в 2026 году. С начала года норматив увеличился на 9,1 % при инфляции в 3,6 %, что повлияло на повышение покупательной способности граждан, чьи доходы привязаны к бюджету прожиточного минимума.