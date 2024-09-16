В Беларуси с 1 октября вырастут трудовые пенсии. Это уже второе повышение в 2024 году (первое было в феврале). По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в октябре составит 852 рубля. У каждого пенсионера увеличение будет свое, в зависимости от стажа, величины заработка и установленных доплат. Напомним, в нашей стране трудовые пенсии получают более 2,3 млн человек.