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В Беларуси размер семейного капитала вырос почти на 1,8 тыс. рублей
С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 руб., пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
Так, по сравнению с прошлым годом размер семейного капитала увеличился на 5,7 %, или на 1795 руб.
В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.
В Минтруда напомнили, что предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) - на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей. Таким образом, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 года семейный капитал назначается в размере 31 480 руб.
В пресс-службе также рассказали, что размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с учетом величины индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему ему году. Индекс потребительских цен в 2024 году по отношению к 2023 году составил 105,7 %.
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