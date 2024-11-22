В Беларуси размер семейного капитала вырос почти на 1,8 тыс. рублей

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 руб., пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

Так, по сравнению с прошлым годом размер семейного капитала увеличился на 5,7 %, или на 1795 руб.

В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

В Минтруда напомнили, что предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) - на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей. Таким образом, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 года семейный капитал назначается в размере 31 480 руб.