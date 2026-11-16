В Беларуси с 16 ноября действуют новые правила техосмотра

С 16 ноября в Беларуси вступили в силу новые правила техосмотра. Одно из ожидаемых изменений касается смены собственника автомобиля: при покупке транспортного средства с пройденным техосмотром проходить процедуру заново не нужно. Сведения о разрешении будут автоматически переноситься на нового владельца.

В случае, если документ, подтверждающий прохождение техосмотра утерян или испорчен, предусмотрена выдача дубликата. Если в свидетельство о регистрации транспортного средства вносились изменения, к примеру, сменился регистрационный знак, то новые данные будут внесены в ранее выданный бланк разрешения.

В числе других новшеств - обновление формы заявлений, в том числе на выдачу дубликата разрешения или внесение в него изменений. Новые бланки будут размещены на официальном сайте Белтехосмотра.

Автовладельцы по-прежнему могут получить разрешение на допуск в электронном виде. Сделать это можно через единый портал электронных услуг "Е-Паслуга".