В Беларуси с 17 ноября стартует PRODEXPO-2026

Расширить свои экспортные возможности помогают и международные выставки. Уже с 17 ноября в Беларуси стартует PRODEXPO-2026. В ней примут участие более 160 экспонентов.

Площадь экспозиции в этом году без малого тысяча 700 кв. м. Продукцию продемонстрируют более 160 представителей из 7 стран.

Немало новинок подготовили отечественные компании. Они как всегда задают тренды. Наблюдается расширение сегмента высокобелковой, протеиновой и низкосахарной продукции. Все больше популярны удобные форматы и снеки.

Игорь Груцо, заместитель председателя концерна "Белгоспищепром":

"Выставка-ярмарка PRODEXPO-2026 является международным событием. Кроме уже традиционных для нас регионов Российской Федерации, в ней принимают участие представители Азербайджанской Республики. Хорошо в этом году представлено и азиатское направление - это компании из Вьетнама, Кореи и Китая. Но в то же время мы видим большой потенциал в том, что любой посетитель может зайти на выставку и продегустировать товары. PRODEXPO является в том числе выставкой-ярмаркой, поэтому мы обеспечиваем возможность и приобрести эту продукцию".

Также будут организованы бизнес-переговоры с торгово-экономическими партнерами, покупателями, торговыми сетями, расположенными в странах СНГ.