В Беларуси с 17 по 24 октября пройдет акция "Дай лесу новае жыццё!"

В Беларуси готовятся к республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!". Акцент на восстановление насаждений, пострадавших от ураганных ветров и усыхания. Наиболее ощутимо последствия непогоды отразились на работе Вилейского опытного, Жлобинского и Бегомльского лесхозов.

Акция пройдет с 17 по 24 октября. Присоединиться может любой желающий.

Лесная кампания традиционно охватит все регионы нашей страны. И принять участие в акции может каждый. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте.

Также подскажут участок, где нужны дополнительные руки, и обеспечат всем необходимым для посадки. Особое внимание тем лесным участкам, которые пострадали от непогоды. С начала года в результате сильных ветров в лесном фонде Минлесхоза повреждено более 19 тыс. га лесных насаждений. Еще 9,4 тыс. га поставлены на учет как усыхающие насаждения.

Завсектором идеологической работы - пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси Анастасия Мацкевич сообщила, что вследствие изменения климата белорусские леса подверглись усыханию насаждений. По ее словам, эти лесные массивы были оперативно разработаны, чтобы не допустить распространения негативного процесса, и теперь их необходимо внепланово восстановить.

"В рамках акции "Дай лесу новае жыццё!" мы приглашаем белорусов помочь в восстановлении подобных участков. Очень важно сформировать у наших граждан культуру бережного отношения к лесу, - отметила Анастасия Мацкевич. - Участвуя в таких акциях, граждане приобщаются к лесному хозяйству. Для многих это стало уже традицией, в наших компаниях принимают участие целыми семьями, трудовыми коллективами".

На каждого белоруса приходится более 1 га леса. Общий запас древесины - практически 2 млрд куб. м. Средний возраст насаждений - 58 лет. К слову, в нашей стране больше хвойных лесов - около 57%. Сохранить и приумножить зеленое золото - наша задача. И лесному богатству -пристальное внимание. А помочь восстановить леса общими усилиями призвана акция "Дай лесу новае жыццё!".

В 2025 году в акции приняли участие более 50 тыс. человек. Высадили около 18 млн растений. Этой осенью в планах еще больший масштаб.