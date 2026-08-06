В Беларуси с 6 августа упрощены правила пребывания в пограничной зоне: что изменилось

6 августа в Беларуси вступают в силу отдельные положения Закона "Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации".

Главное нововведение касается порядка пребывания в пограничной зоне и пограничной полосе. Теперь для подтверждения личности можно использовать не только паспорт, но и ряд других документов: пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося.

Кроме того, сокращается перечень случаев, когда гражданам и организациям необходимо получать разрешение на хозяйственную и иную деятельность в пограничной зоне, а также упрощается порядок согласования отдельных работ. Изменения призваны сделать посещение приграничных территорий более удобным, сохранив при этом необходимый уровень пограничной безопасности.