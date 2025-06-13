В Беларуси с июня - новые тарифы на газ, электроэнергию и отопление

В МАРТ прокомментировали изменение некоторых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Напомним, с июня они планово подросли.

Традиционно повышение происходит в два этапа - с 1 января и 1 июня. Так, увеличился субсидируемый тариф на отопление и подогрев воды.

Скорректированы и цены на электроотопление. Но стоит отметить, незначительно. Суммы для тех, кто отапливает свое жилье электроэнергией, прибавили примерно процент. Стоимость 1 Кв теперь 4,54 копейки

"Для людей, которые отапливают свои жилые помещения электроэнергией, существенного роста тарифов не произошло. Это сделано в целях стимулирования электропотребления в Республике Беларусь и создания условий для перехода на электроотопление", - отметил первый замминистра антимонопольног регулирования и торговли Иван Вежновец.