В Беларуси с начала года построили около 28 тыс. квартир

С начала года в Беларуси построили около 28 тыс. квартир. В Минске возводят около 900 тыс. квадратных метров жилья. Приоритет - строительство арендных квартир. Такого жилья в этом году планируют сдать 36 тыс. кв. м.

Одновременно развивается социальная инфраструктура. В столице откроют два новых детских сада. Один из них - в квартале "Минск-Мир" в 2027 году. Также в следующем году откроют новые школы в микрорайонах Сокол и Северный Берег.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

"В стадии строительства также находится ряд объектов здравоохранения. Это и онкологический диспансер по проспекту Независимости, который планируем завершить строительно-монтажными работами и ввести в эксплуатацию уже в феврале 2027 года. Также в стадии строительства и реконструкции находится 6-я клиническая больница. Корпуса будут вводиться в эксплуатацию в следующем году. Кроме этого, до конца текущего года планируется завершить строительство архива, продолжится реконструкция Пищаловского замка, иные социальные объекты по улице Выготского, дом-интернат, также планируется к открытию в следующем году".

Продолжается реализация проекта по застройке города-спутника Смолевичи. В 2027 году там введут в эксплуатацию два новых жилых дома. Также завершается строительство детского сада.