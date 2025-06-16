В Беларуси с начала купального сезона погиб 31 человек

Печальная статистика гибели людей на воде в Беларуси открыта еще задолго до наступления устойчивых высоких температур.

С начала мая и открытия купального сезона на территории страны на воде уже погиб 31 человек. Среди них - 10 рыбаков: семеро утонули, рыбача с берега, трое - с лодки. Кроме того, один человек погиб в аварии с маломерным судном, а семеро - упали в воду.

В 2025 году купание запрещено на более чем 3 тыс. водных объектов. За нарушение предусмотрен штраф до трех базовых величин. На территориях вблизи водоемов дежурят порядка 300 спасательных постов и станций. С 2025 года все зоны отдыха у воды дополнительно оснащаются спасательными вышками. В приоритете у каждого отдыхающего должна быть безопасность.

Евгений Барановский, помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси:

"Если мы говорим о взрослых людях, то основная причина всех трагедий - личная беспечность, низкий уровень культуры безопасности жизнедеятельности. В основном люди, которые погибают на воде, находятся в состоянии алкогольного опьянения, купаются в непредусмотренных местах. Если говорить о маломерных судах, то 100 % случаев трагедий - люди не были одеты в спасательные жилеты. Что касается детей, то они погибают, как правило, тогда, когда остаются одни. Мы уже кричим каждый год, чтобы родители обеспечивали безопасные условия для жизни своих детей".