В Беларуси сделана ставка на уникальный потенциал каждого региона

Почему эффективное развитие возможно не через распыление ресурсов, а через опору на сильные стороны региона, расскажет эксперт.

Николай Артюшевский, заведующий сектором государственного регулирования АПК Центра аграрной экономики Государственного научного учреждения "Институт экономики НАН Беларуси":

"Профильная специализация позволяет эффективно разделять труд внутри страны. Хороший пример - это программа "Один район - один проект", которая именно направлена на раскрытие уникальных потенциалов конкретных территорий. Когда же район развивает традиционные или профильную отрасль, или, например, та же деревообработка для Витебского региона, то она также позволяет закреплять кадры. То есть сохраняется преемственность поколений, профессиональная школа. Специалистам не нужно уезжать в ту же столицу для того, чтобы найти работу, потому что их навыки востребованы на местах. При этом опять-таки опора на тот существующий потенциал не означает, и в рамках поездки Президента по Шкловскому региону это было отмечено и показало, что не отмечает отказ от перехода на новые технологии. Там на базе старого райсервиса организовано новое производство".

Во время совещания было отмечено, что необходимо сохранять ту базовую инфраструктуру, которая должна обеспечивать работу в каждом из 118 районов нашей республики, отметил эксперт.