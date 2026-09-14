В Беларуси скорректируют законы по вопросам трудовых отношений

В Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений.

Масштабный законопроект рассмотрели 14 сентября на экспертном совете при Совете Республики. Документ комплексный. Вносятся изменения в 12 законов, а также 137 статей Трудового кодекса. В числе ключевых новаций - расширение социальных гарантий для семей с детьми, усовершенствование условий труда молодежи, а также закрепление института наставничества и сохранение рабочих мест за уволенными с военной службы.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Законопроект очень важный и нужный, потому что сегодня мы нуждаемся в том, чтобы и экономика обеспечивалась кадрами, и одновременно укреплялись и развивались социальные гарантии наших граждан в рамках трудовых отношений. Поэтому он плановый, был включен план подготовки законопроектов и отрабатывался с очень широким спектром заинтересованных. Более 40 органов участвовали в создании этого законопроекта, в его согласовании. Разработчиком является Министерство труда и социальной защиты".

Законопроект поддержан экспертным советом и будет доработан с учетом поступивших экспертных предложений и результатов общественного диалога.