В Беларуси собрано 8 млн 819 тыс. т зерна с учетом рапса

Белорусский каравай-2026 растет. По данным на 28 августа аграриям осталось обработать лишь 3 % площадей хлеба с учетом рапса. Намолочено 8 млн 819 тыс. т урожая.

На счету столичных хлеборобов уже 2 млн 361 тыс. т зерна. Миллион 788 тыс. т намолотили гродненские аграрии. Миллион 637 тыс. т - брестские.

Гомельские и Могилевские - 1 млн 55 тыс. т и 1 млн 109 тыс. т соответственно. Вклад в жатву Витебской области - 869 тыс. т.

Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 91 %. На 88 % - по второму укосу трав, на 84 % - по заготовке сенажа. Активно идет и заготовка травяных кормов.

В стране началась массовая уборка сахарной свеклы. Накопано 251 тыс. т корнеплода средней урожайностью 397 ц/га.