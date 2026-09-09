В Беларуси собрано 9 млн 185 тыс. тонн зерна с учетом рапса

Сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами намолочено 9 млн 185 тыс. тонн зерновых и рапса с 99 % полей.

Минская область намолотила 2 млн 413 тыс. тонн, Гродненская - 1 млн 842 тыс. тонн, Брестская - 1 млн 673 тыс. тонн. Могилевская - 1 млн. 203 тыс. тонн зерна, Гомельская - 1 млн 92 тыс. тонн, Витебская - 962 тыс. тонн.

Также в стране идет уборка сахарной свеклы - она выкопана уже с 17 % площадей. Всего собрано 780 тыс. тонн корнеплода. В лидерах Минская область с показателем 385 тыс. тонн. В Гродненском регионе накопали 269 тыс. тонн свеклы.

Кукуруза на силос убрана также с 17 % площадей. Трав вторым укосом скошено на 93 % площадей.

Картофель убран с 12 % площадей. Накопано 96 тыс. тонн.