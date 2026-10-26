В Беларуси собрано более 3,5 млн т сахарной свеклы

В Беларуси - время сахарной свеклы. Урожай убран с 70 % площадей и превысил 3,5 млн т. Средняя урожайность составляет 480 ц/га. Лидер в стране - Минская область, где уже собрано 1 млн 400 тыс. т.

Ученые, которые занимаются селекцией и новыми сортами сладкой культуры, работают именно в центральном регионе. Своя уборочная кампания в эти дни идет у специалистов Несвижской опытной научной станции по сахарной свекле. Одна из задач - внедрять больше отечественных сортов.

Светлана Майсеня, заведующая отделом селекции сахарной свеклы Опытной научной станции по сахарной свекле:

"В 2024 году создан гибрид белорусской селекции "краса". Это односемянный диплоидный гибрид нормально-сахаристого направления, устойчив к таким болезням, как ризомания, церкоспороз. Отличается высокой технологичностью, поскольку в Беларуси погодно-климатические условия не совсем благоприятны для получения качественных семян. С этого года налажено семеноводство в России, в Краснодарском крае, для размножения родительских компонентов гибрида "краса". В последующем мы получим высококачественные семена данного гибрида для реализации свеклосеющим хозяйствам Республики Беларусь".

Анатолий Малышко, заведующий отделом минерального питания сахарной свеклы Опытной научной станции по сахарной свекле:

"Первым делом мы должны обеспечить продовольственную безопасность. Для этого мы должны получить достойный урожай. А урожай, точнее урожайность, у сахарной свеклы складывается только из двух показателей: густота и масса корнеплодов. Если густота достигается различными способами, в основном агротехническими, то масса корнеплода порядка 700-900 грамм - за счет агротехники и минерального питания".

Всего в Беларуси из урожая сахарной свеклы произведут 700 тыс. т сахара. В нашей стране четыре завода, два из них находятся в Минской области.