В Беларуси собрано более 5 млн тонн сахарной свеклы

По данным Минсельхозпрода Беларуси, на 7 ноября в хозяйствах страны накопано более 5 млн т сахарной свеклы, сообщает БЕЛТА.

Средняя урожайность составила 506 ц/га, сахаристость - 17 %. Корнеплод убран с площади 100 тыс. га, что составляет 92 % от плана в 109 тыс. га.

В лидерах - Минская область: тут накопано более 1,8 млн т. Далее идут Гродненская область (почти 1,7 млн т), Брестская (915 тыс. т), Могилевская (около 500 тыс. т), Гомельская (42 тыс. т) и Витебская (33 тыс. т).

В свеклоприемные пункты вывезено 78 % от накопанного, что составляет почти 4 млн т. В счет госзаказа поставлено более 2,8 млн. т, что составляет 84 % от плана.