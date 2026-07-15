В Беларуси собрано уже 612 тыс. т зерна

Массовая уборка зерновых началась в Беларуси.

Уже освоено 7 % площадей. Без учета кукурузы, гречихи и проса собрано 612 тыс. т. Средняя урожайность хлеба выше показателей 2025 года и составляет 42,9 ц/га.

На счету Брестской области 169 тыс. т нового урожая, Минской - 141 тыс. т, Гродненской - 139 тыс. т. В Гомельском регионе собрано 110 тыс. т зерновых и зернобобовых, в Витебском - 12 тыс. т.

Факт Озимого рапса на зерно намолотили 62 тыс. т.

Теребление льна идет темпами, которые в два раза превышают темпы 2025 года, уже освоено 22 % площадей.

Трав вторым укосом скошено уже почти с половины площадей. Сена заготовлено на 339 тыс. т, силоса - 319 тыс. т, травяных кормов - 3 млн 34 тыс. т.