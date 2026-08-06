В Беларуси сокращен перечень населенных пунктов, которые были в зонах радиоактивного загрязнения

Краткий пересказ от ИИ

На днях Совмин Республики Беларусь утвердил новый перечень территорий, пострадавших от чернобыльской аварии. Из списка исключили 177 деревень и городов. Радиационная обстановка в ряде районов заметно улучшилась. И это результаты проделанной работы.

Зона радиоактивного загрязнения - это не зона отчуждения, жизнь в которой не представляется возможной, но именно эта земля приняла на себя колоссальный радиационный удар. Последствия этой катастрофы будут ощущаться еще не один десяток лет. На момент аварии на Чернобыльской АЭС количество пострадавших городов и деревень превышало 3 600, а численность их населения составляла свыше 2 млн человек.

Только вдумайтесь: масштаб трагедии - четверть территории Беларуси. Несмотря на то, что мы не были причастны ни к строительству данной АЭС, ни к эксплуатации, а уж тем более к причинам аварии.

Радиационная обстановка на территории Беларуси

Конечно, спустя 40 лет мы смогли преодолеть последствия, хотя тогда на этих территориях ставили крест. Чтобы стало возможным жить на родной земле, государству пришлось полностью перестроить весь быт и экономику регионов. И это все дало свои плоды: Совмин на днях утвердил новый перечень территорий, которые пострадали от чернобыльской аварии. Из списка радиационноопасных исключили:

177 деревень и городов, включая Гомель, Лунинец, Лельчицы и Ивье. Если раньше на загрязненных территориях проживали порядка 930 тыс. человек, то теперь в обновленном перечне остаются 364 тыс. жителей - это почти на 600 тыс. меньше.

Минприроды и Минздрав обследовали территории, проводили отбор проб почвы и оценивали дозовые нагрузки на население. Спустя 40 лет упорной борьбы жизнь на этих землях стала полностью безопасной. И это не единственные примеры, с годами этот список уменьшается.

Олег Дюбайло, начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии:

"Каждую пятилетку мы проводим до обследования населенных пунктов и объектов. Мы выбираем специально те населенные пункты, которые либо по расчетам будут выходить из зоны загрязнения, либо будут переходить из более жесткой зоны в более менее жесткую. И мы их дообследуем. Такая же ситуация у нас была и с Гомелем. Я могу отметить, что на территории Республики Беларусь рационная обстановка остается стабильной. У нас есть только два населенных пункта, в которых мощность дозы гамма-излучения немного повышена. Это город Славгород и город Брагин. В остальных населенных пунктах показания по мощности дозы гамма-излучения находятся ниже естественного фона".

Как Беларусь возвращает земли к жизни

И это результат планомерной работы. В возрождение пострадавших земель государство вложило более 22 млн долларов. Эти колоссальные средства направлены на газификацию, обеспечение населения чистой водой, развитие медицины и сельского хозяйства. Последние годы финансирование выделяется с упором на комплексное социально-экономическое развитие регионов.

После аварии на Чернобыльской АЭС более 20,5 тыс. га радиационно опасных земель в Беларуси уже вернули в хозяйственный оборот - для понимания, этой площадью можно засеять примерно два таких города, как Могилев. Подобные результаты стали возможны благодаря комплексной госпрограмме, сценарий которой обновляется каждую пятилетку. По сути, всеми этими действиями пострадавшие регионы перевели из категории "выживающие" в статус "развивающиеся".

Большие возможности для чистых регионов

Постановление Совмина вступит в силу в 2027 году - у регионов станет больше возможностей. Во-первых, снятие ограничений на бизнес: исчезают жесткие радиологические требования к местной продукции. Предприятиям станет проще продавать товары на экспорт, так как с них снимается статус производств из "чернобыльской зоны".



Для понимания: на перерабатывающих предприятиях все сырье, которое производится на таких территориях, проходит тройной контроль. А на это затрачиваются немалые деньги. Во-вторых: инвестиционная привлекательность. Статус экологически чистой зоны повышает интерес городов для инвесторов, застройщиков и туристов.

И теперь статус "радиационно опасный" для экономики региона, когда он таким уже не является, и когда туда спокойно можно привлекать инвесторов, зарабатывать и вкладывать в развитие чистого города, поселка - скорее минус, чем плюс, согласитесь. И все средства из республиканского бюджета и шли на то, чтобы получить этот результат. А значит, программа сработала.