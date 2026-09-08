В Беларуси создали новый сорт льна - "акцент"

Краткий пересказ от ИИ

Льняной дебют: ставка на элитные ткани. В Государственный реестр Беларуси включена еще одна перспективная новинка, созданная специалистами Института льна. В следующем году аграрии намерены расширить его посевные площади. Белорусская разработка успешно вышла уже на международный уровень: сорт проходит испытания в России. Тем временем на наших полях идет уборка урожая этой культуры.

В Госреестр Беларуси включен позднеспелый лен-долгунец "акцент"

Аграрный сезон - 2026 для Института льна уже точно войдет в историю. 9 лет кропотливого труда над новым сортом - и специалисты готовы представить новинку. Всех секретов селекционеры не раскрывают, но отмечают, что растение вобрало в себя лучшие достижения предыдущих лет. Отсюда и говорящее название – "акцент". В этом году он уже зарекомендовал себя на полях.

Александр Снежинский, замдиректора по научной работе РУП "Институт льна":

"Так как равномерная вылежка идет, он равномерно становится серым, что у верхней части, что у комлевой. Это характерное отличие сорта "акцент", что идет равномерная вылежка".

Волокно получается тонким, гладким и прочным - то, что нужно для производства элитных тканей. Созревает равномерно, при высоте свыше метра стебель не превращается в ломкую солому даже в сильный зной.

Иван Голуб, директор РУП "Институт льна":

"У нас создано за последнее 10 лет 16 новых сортов. Из них мы давно предусмотрели, что может такое изменение быть с климатом. Сорт, который районирован в том году, более устойчив вообще к неблагоприятным погодным условиям, особенно к недостатку влаги. Это очень сегодня важно".

Погодная турбулентность этого года то и дело испытывает аграриев на прочность. В частности, в Брестском регионе в период роста посевов отмечался долгий засушливый период. Тем не менее виды на урожай-2026 уверенные.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Прогнозируемые объемы сбора тресты будут достаточны для того, чтобы загрузить мощность льнозавода под полную потребность. Естественно, впоследствии выполнить государственный заказ по льноволокну из произведенной тресты".

В Беларуси идет уборка льна

Лен убирают в несколько этапов. Сначала стебли собирают и оставляют на поле для вылежки. Под воздействием росы, дождей и солнца активизируются бактерии, которые разрушают вещества, связывающие волокно с древесиной стебля. Этот процесс превращает солому в льнотресту. И здесь главное не упустить момент.

Олег Вишневский, директор ОАО "Ореховский льнозавод":

"Проходил процесс мацерации и вылежки льнотресты, потому что нам нужно волокно серого цвета. Ежедневно это агрономы мониторят, потому что первый день может показать, что это сырье рыжее, на день второй может это быть серое. А если чуть не успеешь, то это будет перележка, уже в льнотресте волокна не получишь".

На полях Ореховского льнозавода уже кипит работа.

Валентина Тихонова, главный агроном ОАО "Ореховский льнозавод:

"Посеяно было 2520 гектар. Урожайность на данный момент составляет 43 ц/га. Хорошо себя показали такие сорта, как "алтын", "задор" белорусской селекции".

Урожай-2026 уже поступает на конвейер. Ореховский завод готов в сутки переработать до 50 т тресты.

Успех развития белорусского льноводства

Благодаря модернизации предприятие вышло на новые мощности переработки. Завод выпускает длинное и короткое льняное волокно, а также из отходов - костробрикеты (топливо для своей котельной на зиму). Полученное в Ореховске волокно не задерживается на складах. Дальше сырье поступает на Оршанский льнозавод, чтобы прийти потом в дома белорусов в виде изделий домашнего текстиля или приглянуться хозяйкам в линейке современных моделей одежды.

Сергей Сидин, заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината:

"Сейчас мы производим порядка 18,5 млн погонных метров ткани в год. Более 7 млн штучных изделий и порядка 6,5 тыс. т катенизированного волокна. Мощности довольно серьезные. Уникальность нашего предприятия в том, что здесь можно переработать любой лен, который только произрастает. От самых коротких до самых высоких номеров мы изготавливаем разноплановую продукцию - от технической до эксклюзивной".

Оршанский комбинат перерабатывает тысячи тонн льноволокна в год, а его продукция экспортируется более чем в 40 стран мира.