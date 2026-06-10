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В Беларуси создают геногеографическую карту
Наряду с образованием и сохранением здоровья демографическая безопасность - ключевые приоритеты нашей страны. В Год белорусской женщины они не только обретают особый смысл, но и формы.
В Беларуси разработают геногеографическую карту наследственных мутаций. Участие в масштабных исследованиях уже приняли около 400 студенток двух брестских вузов.
Масштабный научно-медицинский проект, который на постсоветском пространстве Беларусь реализует впервые. В стране создают геногеографическую карту наследственных мутаций. Инициаторы важной инициативы - РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Старт исследованиям, которые напрямую влияют на нашу демографическую безопасность, дали в нынешнем году. Под пристальным вниманием медиков белоруски репродуктивного возраста: от 18 до 45 лет. С важной оговоркой - родом из Брестской области. И такие детали неслучайны.
Татьяна Володащик, младший научный сотрудник лаборатории РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
"Мы видим, что есть определенная локализация этих мутаций. Как раз она и затрагивает в большей части Брестскую область, прилежащие регионы Польши и Украины. Вот такой очаг, где распространены эти фаундерные мутации. Мы будем исследовать 5 генетических мутаций. Это патогенные мутации, которые ассоциированы с развитием первичных иммунодефицитов. В своем генетическом статусе женщина может получить консультирование у врача-генетика или прибегнуть к пренатальной диагностике, а также проверить своего партнера на наличие такой же мутации, как и у нее".
Первичные иммунодефициты - заболевания редкие. По статистике, в среднем их выявляют у одного из 10 тыс. новорожденных. Учитывая редкость генетического дефекта, это высокая частота проявления.
Для понимания того, как работает мутация в организме. Чтобы ребенок родился с генетической патологией, носителями патогенных вариантов в генах должны быть 2 родителя. В случае если носителем мутации является кто-то один, малыш родится таким же носителем мутации с высоким риском развития онкологии.
Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
"Мы планируем создать белорусские тест-системы, когда каждая беременная женщина может прийти в женскую консультацию и сдать анализ. Этот анализ покажет, есть ли те мутации, которые могут быть связаны с первичными иммунодефицитами или нет. И следующий этап - это обследование будущего папы этого ребенка. И дальше уже мы прогнозируем риски рождения ребенка с первичными иммунодефицитами. Если мы знаем, что риски очень велики, мы берем эту семью под свою опеку, под свое пристальное внимание. И при рождении этот ребенок будет наблюдаться сразу в нашем детском центре".
Выявить риски рождения малышей с серьезной патологией и своевременно назначить лечение, которое в большинстве случаев способно сохранить самое ценное - жизнь ребенка. Главная цель еще одной программы, которая более 3 лет реализуется в стране, - скрининг новорожденных на первичный иммунодефицит.
Екатерина Полякова, заведующая лабораторией генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
"В настоящее время у нас, помимо Минска и Брестской области, еще участвует город Витебск. У нас обследовано около 30 тыс. новорожденных. У нас выявлено 2 ребенка с первичным иммунодефицитом. Кажется, что это мало, 2 на 30 тыс., но учитывая, что это орфанное, редкое заболевание, это очень хорошая частота, потому что, согласно мировым данным, для того чтобы проводить такие глобальные исследования, такие проекты, частота должна быть не менее 1 на 15 тыс. У нас получилось 1 на 14 775. Это очень хороший результат".
Проект по созданию геногеографической карты рассчитан на 3 года. Молодые женщины активно подключаются к программе по сохранению будущего страны и заботе о своем здоровье. В исследованиях уже приняли участие более 400 студенток двух брестских вузов.