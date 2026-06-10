В Беларуси создают геногеографическую карту

Наряду с образованием и сохранением здоровья демографическая безопасность - ключевые приоритеты нашей страны. В Год белорусской женщины они не только обретают особый смысл, но и формы.

В Беларуси разработают геногеографическую карту наследственных мутаций. Участие в масштабных исследованиях уже приняли около 400 студенток двух брестских вузов.

Масштабный научно-медицинский проект, который на постсоветском пространстве Беларусь реализует впервые. В стране создают геногеографическую карту наследственных мутаций. Инициаторы важной инициативы - РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Старт исследованиям, которые напрямую влияют на нашу демографическую безопасность, дали в нынешнем году. Под пристальным вниманием медиков белоруски репродуктивного возраста: от 18 до 45 лет. С важной оговоркой - родом из Брестской области. И такие детали неслучайны.

Татьяна Володащик, младший научный сотрудник лаборатории РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c1bfa7-555a-4edb-a81d-a911fa1787ad/conversions/3323b9a7-f47b-4459-8bad-d6294489b06c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c1bfa7-555a-4edb-a81d-a911fa1787ad/conversions/3323b9a7-f47b-4459-8bad-d6294489b06c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c1bfa7-555a-4edb-a81d-a911fa1787ad/conversions/3323b9a7-f47b-4459-8bad-d6294489b06c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c1bfa7-555a-4edb-a81d-a911fa1787ad/conversions/3323b9a7-f47b-4459-8bad-d6294489b06c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Володащик, младший научный сотрудник лаборатории РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

"Мы видим, что есть определенная локализация этих мутаций. Как раз она и затрагивает в большей части Брестскую область, прилежащие регионы Польши и Украины. Вот такой очаг, где распространены эти фаундерные мутации. Мы будем исследовать 5 генетических мутаций. Это патогенные мутации, которые ассоциированы с развитием первичных иммунодефицитов. В своем генетическом статусе женщина может получить консультирование у врача-генетика или прибегнуть к пренатальной диагностике, а также проверить своего партнера на наличие такой же мутации, как и у нее".

Первичные иммунодефициты - заболевания редкие. По статистике, в среднем их выявляют у одного из 10 тыс. новорожденных. Учитывая редкость генетического дефекта, это высокая частота проявления.

Для понимания того, как работает мутация в организме. Чтобы ребенок родился с генетической патологией, носителями патогенных вариантов в генах должны быть 2 родителя. В случае если носителем мутации является кто-то один, малыш родится таким же носителем мутации с высоким риском развития онкологии.

Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b27d512-906a-41bd-900f-f325f3f96ca5/conversions/3ed912a1-7f13-4733-aebc-1615d4ae7b11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b27d512-906a-41bd-900f-f325f3f96ca5/conversions/3ed912a1-7f13-4733-aebc-1615d4ae7b11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b27d512-906a-41bd-900f-f325f3f96ca5/conversions/3ed912a1-7f13-4733-aebc-1615d4ae7b11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b27d512-906a-41bd-900f-f325f3f96ca5/conversions/3ed912a1-7f13-4733-aebc-1615d4ae7b11-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

"Мы планируем создать белорусские тест-системы, когда каждая беременная женщина может прийти в женскую консультацию и сдать анализ. Этот анализ покажет, есть ли те мутации, которые могут быть связаны с первичными иммунодефицитами или нет. И следующий этап - это обследование будущего папы этого ребенка. И дальше уже мы прогнозируем риски рождения ребенка с первичными иммунодефицитами. Если мы знаем, что риски очень велики, мы берем эту семью под свою опеку, под свое пристальное внимание. И при рождении этот ребенок будет наблюдаться сразу в нашем детском центре".

Выявить риски рождения малышей с серьезной патологией и своевременно назначить лечение, которое в большинстве случаев способно сохранить самое ценное - жизнь ребенка. Главная цель еще одной программы, которая более 3 лет реализуется в стране, - скрининг новорожденных на первичный иммунодефицит.

Екатерина Полякова, заведующая лабораторией генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1cdbe43-a955-43b4-9a9e-4a785cc89020/conversions/335113a5-4db5-4d1e-8a72-62e0068d6a95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1cdbe43-a955-43b4-9a9e-4a785cc89020/conversions/335113a5-4db5-4d1e-8a72-62e0068d6a95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1cdbe43-a955-43b4-9a9e-4a785cc89020/conversions/335113a5-4db5-4d1e-8a72-62e0068d6a95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1cdbe43-a955-43b4-9a9e-4a785cc89020/conversions/335113a5-4db5-4d1e-8a72-62e0068d6a95-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Полякова, заведующая лабораторией генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

"В настоящее время у нас, помимо Минска и Брестской области, еще участвует город Витебск. У нас обследовано около 30 тыс. новорожденных. У нас выявлено 2 ребенка с первичным иммунодефицитом. Кажется, что это мало, 2 на 30 тыс., но учитывая, что это орфанное, редкое заболевание, это очень хорошая частота, потому что, согласно мировым данным, для того чтобы проводить такие глобальные исследования, такие проекты, частота должна быть не менее 1 на 15 тыс. У нас получилось 1 на 14 775. Это очень хороший результат".