Домик в деревне - мечта многих. Она может легко осуществиться, ведь уже 5 лет в Беларуси действует указ № 116, который позволяет приобрести пустующие дома всего за одну базовую величину. С каждым годом это заманчивое предложение становится более популярным.

За 2025 год собственное жилье приобрели более 1,5 тыс. человек.

В Беларуси становится все более популярной практика вовлечения в оборот пустующей недвижимости. Если в доме никто не проживает более 3 лет, он признается непригодным. Специальная комиссия местного райисполкома проводит обследование и принимает решение о демонтаже, предварительно разыскав потенциальных наследников. Те же строения, что еще пригодны для жизни, попадают в Единый реестр и выставляются на аукционы. Только в Минской области с начала 2026 года было продано 220 пустующих домов. Цена вопроса символическая - всего одна базовая величина.

Евгений Батуревич, консультант отдела регулирования земельных отношений Госкомитета по имуществу Беларуси:

"Анализируя цифры, которые у нас на сегодняшний день есть в Едином реестре пустующих домов, больше всего у нас продаются дома за одну базовую в Гродненской области. На втором месте идет Минская область. Но этот регион - лидер по продаже домов с аукционов. Т. е. эта территория людей привлекает больше, соответственно, спрос больше. На конкретный дом, как правило, есть несколько желающих. Чтобы решить, кому его продать, проводятся аукционы".

Спрос и интерес к пустующим домам проявляют не только местные жители, но и минчане, и даже граждане России. С 1 января было продано более 1 тыс. домов, которые в последующем могут стать туристическими объектами или уютным уголком на природе для всей семьи.