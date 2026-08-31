Беларусь и Китай укрепляют связи. Совместные проекты реализуются в экономике, промышленности, науке, образовании, культуре и других сферах. Особое место в этом сотрудничестве занимают гуманитарные контакты, которые помогают народам двух стран лучше узнавать друг друга.

В продолжение такого диалога в Беларуси стартовал конкурс коротких видеороликов "Моя история с Китаем".

Язык, культура, дружба

Белорусско-китайские отношения имеют прочную основу. Партнерство наполнено конкретными проектами - от промышленной и технологической кооперации до образовательных, культурных и молодежных инициатив. 31 августа стартовал конкурс коротких видеороликов "Моя история с Китаем".

Участникам предлагают рассказать о личном опыте знакомства с Поднебесной через язык, культуру, путешествия и историю белорусско-китайской дружбы. К участию приглашаются белорусы, в том числе те, кто учится или работает в Китае.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

"В настоящее время общее количество пользователей коротких видеороликов на разных приложениях мобильников в Китае уже превышает 1 миллиард. Можно сказать, это количество еще растет. Я думаю, что в отличие от традиционных СМИ (газеты, телевидение), видеоролики отличаются своей емкостью информации и многообразием тем. Поэтому в эпоху коротких видеороликов каждый человек может стать режиссером и главным героем своих видеороликов".

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Те усилия, которые были предприняты главой нашего государства, Президентом Александром Лукашенко, председателем КНР Си Цзиньпинем, сегодня выходят на качественно новый уровень. Это не только политические контакты, не только экономическое сотрудничество, что, безусловно, важно и лежит в основе любых отношений между государствами. Это уже человеческое измерение. Это то самое дорогое, ради чего политики и работают - это создание прочных связей, основа для мирного сосуществования, а лучше партнерства и развития".

Конкурсные работы принимаются до 30 октября. Ролик необходимо разместить в открытом доступе, а также направить вместе с регистрационной формой на электронную почту организаторов. Конкурсная работа должна быть создана специально для проекта. Важно: использование материалов, сгенерированных искусственным интеллектом, не допускается. Оценивать работы будут представители китайской и белорусской сторон. Главный приз, безусловно, туристический - авиабилеты по маршруту Китай - Беларусь - Китай, а также техника.

Конкурс "Моя история с Китаем" станет еще одной площадкой для культурного диалога и народной дипломатии - через личные истории показать знакомство с культурой Поднебесной.