В Беларуси стартовал конкурс видеороликов "Моя история с Китаем"

Беларусь и Китай продолжают укреплять стратегическое партнерство. Совместные проекты реализуются в экономике, промышленности и науке. Особое место уделено образовательным и культурным программам, гуманитарным контактам. В продолжение такого диалога в Беларуси стартовал конкурс коротких видеороликов "Моя история с Китаем".

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Усилия, предпринятые главой нашего государства Президентом Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином, сегодня выходят на качественно новый уровень. Речь идет не только о политических контактах или экономическом сотрудничестве, которое, безусловно, важно и лежит в основе любых межгосударственных отношений. Мы вышли на человеческое измерение - то самое дорогое, ради чего и работают политики. Это создание прочных связей, ставших основой для мирного сосуществования, а в идеале - партнерства и совместного развития".

Ролик необходимо разместить в открытом доступе, а также направить вместе с регистрационной формой на электронную почту организаторов. Конкурсные работы принимаются до 30 октября. Главный приз туристический - авиабилеты для путешествия в Поднебесную.