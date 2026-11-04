В Беларуси стартовал оперативный сбор руководящего состава Вооруженных Сил

Оперативный сбор с руководящим составом Вооруженных Сил Беларуси проходит на одном из полигонов Борисовского района. Всего предусмотрено 12 точек. Каждую из них участники сбора осматривают. Есть три основных направления: беспилотники, роботизированная техника и работа в укрытиях.

Александр Васякин, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов ВС Беларуси:

"Буквально 2-3 года назад беспилотная авиация решала очень короткий спектр задач. Это в основном были разведывательные задачи, которые помогали командующим выявлять цели для принятия решений по их поражению. На сегодняшний день беспилотная авиация решает более широкий спектр задач: разведывательные, ударные, доставка грузов и боеприпасов, эвакуация раненых, подвоз медикаментов и продуктов. Бесплотная авиация сегодня внедряется во все сферы жизнедеятельности государства".

Сергей Башкевич, замначальника отдела управления инженерных войск Генштаба ВС Беларуси:

"Мы обучаемся тому, чтобы их можно было ремонтировать и, соответственно, изготавливать".

5 ноября оперативный сбор с руководящим составом Вооруженных Сил продолжится. После практики начнется теория. До участников сбора доведут военно-политическую ситуацию, которая складывается на континенте и, в частности, вокруг Беларуси, для того, чтобы каждый из представителей Вооруженных Сил понимал, что происходит и был готов к любым вызовам и угрозам.