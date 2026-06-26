В Беларуси стартовал прием документов на целевое обучение в вузах

В Беларуси стартовал прием документов от абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки.

Целевое направление - это возможность гарантированно поступить в вуз по отдельному конкурсу, сдав внутреннее вступительное испытание, и получить первое рабочее место. В 2026 году абитуриентам доступно более 6,3 тыс. мест в 34 учебных заведениях страны.

Такой формат обучения охватывает направления, наиболее востребованные экономикой. В лидерах медицинские, инженерные, аграрные и педагогические специальности.

БГПУ имени Максима Танка в нынешнем сезоне получил около 520 заявок на подготовку будущих учителей, а контрольные цифры приема позволят зачислить 430 абитуриентов по 13 специальностям.

"Наиболее популярные специальности, их 6, где до 60 % мест выделены под целевой набор: физико-математическое направление, природоведческое, историческое, филологическое, физическая культура, специальное и инклюзивное образование", - рассказал проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка Александр Францкевич.

Чтобы упростить процесс поиска, Министерством образования разработана интерактивная карта. С ее помощью можно подобрать вуз и будущего нанимателя, а также найти прямые контакты организаций-заказчиков кадров.