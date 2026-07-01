В Беларуси стартовал прием заявлений на единовременную матпомощь к школе для многодетных семей

1 июля стартовал прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе для многодетных семей. Для ее получения нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства или по месту учебы ребенка.

Сумма пособия составляет 30 % бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2026 года на каждого ребенка-школьника. При этом уровень дохода семьи не имеет значения.

Кроме того, многодетным семьям может быть оказана и иная материальная поддержка к началу учебного года. Речь идет о помощи по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами, государственной адресной социальной помощи и благотворительных акциях.