В Беларуси стартовал сезон сбора клюквы. На болотистых плантациях Кореневской экспериментальной лесной базы ее собирают исключительно вручную. Ягоды оптимальной спелости попадают в мешки, затем свежий урожай сразу же отправляют на реализацию в торговую сеть. А еще кореневскую клюкву можно купить прямо в лесхозе. Сезон традиционно длится до наступления первых заморозков. Передержать целебные плоды нельзя, иначе они станут слишком мягкими и потеряют способность к длительному хранению в свежем виде.

Елена Хароун, лесовод Кореневской экспериментальной лесной базы:

"Труд нелегкий. Начинаем собирать в конце сентября, выбирать приходится в разных условиях погоды. Собирать нужно качественно и аккуратно".

Александра Анисова, начальник питомника Кореневской экспериментальной лесной базы:

"Собираем вручную, а не какими-то приспособлениями, поэтому ягода сама по себе чистая. Цена в этом году составляет около 10 рублей за килограмм. В этом году видим, что урожай хороший, на перспективу хотим собрать минимум тонну".

После окончания сбора плантация перезимует нетронутой, и как только сойдет снег, специалисты возьмутся за уходовые работы. Лишние растения уберут и проведут мульчирование песком, чтобы улучшить условия роста и развития растений.