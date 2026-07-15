В Беларуси стартовал сезон закупок плодоовощной продукции

Сезон закупок плодоовощной продукции у населения стартовал в Беларуси. В щедрой фермерской корзине - фрукты и ягоды, выращенные на своем огороде, ферме или собранные в лесах.

Всего по стране работает около 800 приемозаготовительных пунктов. А с фермерскими хозяйствами уже заключено около 350 договоров на поставку около 5 тыс. т продукции.

Традиционно летний сезон открывают витаминные ягоды. Чернику можно сдать по 7-12 рублей, голубика стартует от 10 рублей, 1 кг лисичек стоит 6 рублей 50 копеек.

Особое место в овощной корзине занимает и молодой картофель - его можно сдать от 1 рубля до 1,70 рубля, за огурцы можно получить до 2,5 рубля, цена на томаты начинается от 2,5 до 4,5 рубля.

Андрей Халюта, председатель правления Минского облпотребсоюза:

"Продукцию мы в основном заготавливаем для собственных нужд. Мы ее реализовываем через наши стационарные торговые объекты, а также мы организовываем работы стационарных точек на рынках через активные формы торговли, то есть выездные. Мы работаем в крупных городах, на рынки выезжаем, но также мы используем данную продукцию для переработки в собственных объектах общественного питания и поставляем по договорам на перерабатывающие предприятия".

Каждый год торговые объекты Беларуси активно принимают сельскохозяйственную продукцию от физических лиц и населения. Только в этом сезоне планируют заготовить около 13 тыс. т картофеля.