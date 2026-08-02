В Беларуси стартовала кампания "Соберем детей в школу"

До начала нового учебного года остается месяц. В это время в Беларуси традиционно стартует благотворительная кампания "Соберем детей в школу".

Ежегодную акцию проводит Белорусский Красный Крест, чтобы помочь семьям, которым особенно нужна поддержка. В первую очередь это дети с инвалидностью, ребята из малообеспеченных семей, а также вынужденные мигранты и беженцы.

Принять участие в акции может каждый. Школьные товары принимают в офисах Белорусского Красного Креста и специальных пунктах сбора, также можно сделать пожертвование через ЕРИП. В 2025 году помощь получили более 14 тыс. детей. Кампания продлится до 11 сентября.