В Беларуси стартовала Неделя предпринимательства. По всей стране пройдут более 200 мероприятий, которые призваны укрепить диалог власти и бизнеса.

Акценты 2026 года - стимулирование предпринимательской инициативы среди молодежи, господдержка бизнеса и развитие туристического направления.

16 ноября в Пуховичском районе на встрече с представителями бизнеса были рассмотрены новые возможности для предпринимательской деятельности, а также проблемные вопросы. Все содержательные предложения будут учтены.

Иван Добудько, член совета по развитию предпринимательства при Совете Министров Беларуси: "Актуализируем и собираем информацию, различные инициативы, проблематику, голос района, скажем так. Уточняем, какие необходимы шаги и действия со стороны правительства и республиканского совета, какую работу мы должны запланировать, на что должны обратить внимание и продолжить нашу работу уже во взаимодействии с министерствами, с профильными органами власти, в том числе по разрешению предпринимательских вопросов".

По традиции Белорусская неделя предпринимательства завершится чествованием победителей национального конкурса "Предприниматель года".