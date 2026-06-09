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В Беларуси стартовала регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни
Автор:Редакция news.by
В Беларуси началась регистрация для прохождения централизованного тестирования в резервные дни.
До 11 июня подать заявку могут абитуриенты, пропустившие основные дни по уважительным причинам, строго по тем предметам, на которые они были записаны изначально. Для регистрации необходимо лично явиться в пункт регистрации с паспортом и документами, подтверждающими причины отсутствия на тестировании.
Так, в 2026 году резервными днями проведения ЦТ определены 18, 20 и 22 июня. Напомним, что 18 июня состоятся испытания по всем учебным предметам, 20 июня - по 8 предметам на выбор, а 22-го - по русскому и белорусскому языкам.
К слову, 20 и 22 июня - также резервные даты проведения централизованного экзамена.