3.65 BYN
3.15 BYN
3.46 BYN
В Беларуси стартовала регистрация на ЦТ
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С 9 апреля в Беларуси стартовала регистрация на централизованное тестирование. Заявление для участия в нем абитуриенты могут подать либо заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний, либо лично в одном из пунктов регистрации.
Максимальное количество ЦЭ и ЦТ, которые можно сдать для поступления, - три. Сама сдача централизованного экзамена предусмотрена в 144 пунктах, ЦТ - в 40 пунктах. Сертификаты тестирования будут выдаваться с 1 июля.
Пропустить экзамены, как и раньше, можно только по уважительной причине, для таких случаев предусмотрены резервные дни. А всего же в этом году заканчивают 11-е классы более 56 тыс. ребят.