В Беларуси стартовала регистрация на ЦТ

С 9 апреля в Беларуси стартовала регистрация на централизованное тестирование. Заявление для участия в нем абитуриенты могут подать либо заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний, либо лично в одном из пунктов регистрации.

Максимальное количество ЦЭ и ЦТ, которые можно сдать для поступления, - три. Сама сдача централизованного экзамена предусмотрена в 144 пунктах, ЦТ - в 40 пунктах. Сертификаты тестирования будут выдаваться с 1 июля.