В Беларуси стартовала регистрация на университетские олимпиады - 2027. Победители и призеры смогут поступить на отдельные специальности в региональные вузы без вступительных испытаний. Такую возможность предоставляет 21 университет страны. Участвовать могут одиннадцатиклассники, а также учащиеся выпускных курсов колледжей.

Интеллектуальные состязания пройдут в два этапа. Предварительный - в декабре и январе. Каждый вуз устанавливает свой график, поэтому со сроками и условиями можно ознакомиться на сайтах университетов. Заключительный этап запланирован на последние выходные февраля 2027 года.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:

"Для того чтобы стать победителем, то есть получить диплом 1-й, 2-й или 3-й степени, необходимо набрать не менее 95 % от максимально возможного количества баллов для получения диплома 1 степени, не менее 90 % - для диплома 2-й степени и не менее 85 % - для диплома 3-й степени. Исключение сделано для специальностей и направлений сельского хозяйства, ветеринарии, рыбного хозяйства и охраны труда. Там эти показатели несколько ниже. Подчеркну особо: с этого года и предварительный, и заключительный этапы будут проходить в очном формате, то есть на базе университетов".

Задания соответствуют школьной программе и по уровню сложности сопоставимы с тестами ЦЭ и ЦТ. Итоги олимпиад подведут с 1 по 10 марта. Количество бюджетных мест по каждой специальности вузы опубликуют на своих интернет-ресурсах до 1 апреля.