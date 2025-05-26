В Беларуси стартовала вступительная кампания. ЦЭ и ЦТ пройдут в единые сроки

В Беларуси стартовала вступительная кампания. Для выпускников 11-х классов наступает самый важный период в жизни - им предстоит сдать два централизованных экзамена и одно тестирование.

26 мая выпускники прошлых лет и колледжей буду писать тест по ЦТ, а 11-классники - ЦЭ по предмету на выбор. К слову, всего в этом году на централизованный экзамен зарегистрировалось около 57 тыс. абитуриентов.

Самые востребованные предметы для прохождения ЦЭ в этом году - русский язык (его будут сдавать свыше 46 тыс. выпускников), математика (ее выбрали почти 19 тыс. школьников). Замыкают топ-3 белорусский язык, биология и обществоведение. По каждому из этих предметов экзамен сдают чуть более 10 тыс. абитуриентов.

Централизованный экзамен пройдет в 144 пунктах проведения. Одна из основных площадок - Белорусский педуниверситет. Здесь готовы принять около 2 тысяч человек. Каждому сдающему при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, пропуск и черные гелевые ручки. Для тех, кто пишет тесты по физике и химии, можно брать с собой калькулятор.