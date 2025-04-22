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В Беларуси стартовали международные соревнования кинологов. Здесь проверяют не только навыки собак
В Беларуси стартовали международные соревнования Департамента охраны по служебному многоборью кинологов. Правоохранители из России, Кыргызстана и каждой области нашей страны представили своих участников.
Защита и задержания, следовая работа, служебный биатлон и лобовая атака. Здесь проверяются не только навыки собаки, но и слаженность действий группы.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
"Это направленная деятельность, с которой кинолог ежедневно сталкивается при выполнении задач по охране общественного порядка, охране объектов различной формы собственности. И этот уровень соревнований позволяет милиционеру-кинологу качественно готовиться ко всем этим практическим мероприятиям. Проводится общий курс дрессировки - это послушание служебной собаки, что позволяет милиционеру в городской черте правильно ориентироваться со служебной собакой, чтобы она не обращала внимания на прохожих или иные какие-то звуки. Кроме этого проводится следовая работа в городской черте, где заслежанность, и среди многих запахов трудно определить тот, который нужен. Поэтому важно правильно идти по следу за преступником или к месту совершения преступления".
Соревнования направлены на проверку уровня подготовки собак и их проводников в разных дисциплинах, связанных с выполнением спецзаданий. По сути, это все, с чем милиционеры сталкиваются ежедневно на работе.