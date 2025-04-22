В Беларуси стартовали международные соревнования кинологов. Здесь проверяют не только навыки собак

"Это направленная деятельность, с которой кинолог ежедневно сталкивается при выполнении задач по охране общественного порядка, охране объектов различной формы собственности. И этот уровень соревнований позволяет милиционеру-кинологу качественно готовиться ко всем этим практическим мероприятиям. Проводится общий курс дрессировки - это послушание служебной собаки, что позволяет милиционеру в городской черте правильно ориентироваться со служебной собакой, чтобы она не обращала внимания на прохожих или иные какие-то звуки. Кроме этого проводится следовая работа в городской черте, где заслежанность, и среди многих запахов трудно определить тот, который нужен. Поэтому важно правильно идти по следу за преступником или к месту совершения преступления".