В Беларуси стартовало командно-штабное учение с Западным оперативным командованием

Командно-штабное учение с Западным оперативным командованием стартовало в белорусских Вооруженных Силах. Оно продлится до 18 сентября включительно.

За это время будут отработаны вопросы управления группировкой войск во время прикрытия границы, обеспечения военного положения. Будет проводиться поиск и уничтожение незаконных бандформирований и диверсионно-разведывательных групп, а также борьба с легкомоторной авиацией и беспилотниками условного противника.

Учение плановое, носит сугубо оборонительный характер и направлено на повышение способности войск защитить суверенитет и территориальную целостность государства, заявили в Минобороны.

Еще весной в ходе масштабной проверки боеготовности армии с объединением было проведено комплексное учение. По его результатам оценивали работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также способность объединения подготовить и провести операцию в сжатые сроки.

Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решений, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень многое. По итогам учений мы хотим получить ответ на вопросы: насколько на сегодня войска командования адаптированы к современным условиям ведения боевых действий и насколько способны реализовывать те элементы в организации управления и построении системы управления, которые сегодня являются актуальными и важными".

Практическая часть развернется на полигонах "Гожский", "Брестский" и "Ружанский", а также на территории Брестской и Гродненской областей. Учебная обстановка создана с учетом анализа опыта современных военных конфликтов и тенденций развития вооруженной борьбы. Численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года и подлежащие уведомлению, добавили в оборонном ведомстве.