В Беларуси стартует прием документов на заочное обучение по аграрным специальностям

Прием документов на заочное обучение по аграрным специальностям стартует в Беларуси. С 15 октября документы будут принимать на ступень среднего специального образования.

Поступить можно как на бюджетную, так и на платную форму. Конкурс будет проходить по среднему баллу аттестата, вступительные экзамены не предусмотрены.

Зачисление на первый курс завершится до 10 декабря.

Система профильного образования остается важным звеном в укреплении сельского хозяйства. Подготовку специалистов ведут несколько десятков колледжей, ежегодно выпуская порядка 4,5 тыс. специалистов. От их профессионализма напрямую зависят стабильная работа аграрного сектора, развитие регионов и продовольственная безопасность государства.

Напомним, с 15 ноября вступительную кампанию на заочную форму начнут аграрные вузы.

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