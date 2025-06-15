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В Беларуси стартует приемная кампания в учреждениях профтехобразования

В Беларуси стартует приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования. Более 160 учебных заведений распахнут свои двери для 28 тыс. абитуриентов.

Особое внимание уделяется подготовке кадров для реального сектора экономики, где сосредоточено 75 % всех специальностей. Инженерное дело, строительство, сельское хозяйство и ветеринария - ключевые направления, предлагающие широкие возможности для профессионального роста.

На условиях целевой подготовки планируется принять более 5,5 тыс. абитуриентов.

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